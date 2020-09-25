Москвич угнал машину с младенцем и женщиной в салоне 

В поселке Новофедоровское в Новой Москве неизвестный мужчина избил водителя и угнал его машину. Об этом в пятницу, 25 сентября, передает РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев дорожного конфликта.

По данным телеканала, в салоне угнанного автомобиля марки Lexus находились женщина и младенец. Правоохранители проводят проверку. О состоянии водителя машины не сообщается.

В конце августа пьяный попрошайка избил жительницу Москвы на глазах у ее семьи. Инцидент произошел вблизи одного из ресторанов быстрого питания на улице Земляной Вал. 49-летний ранее судимый житель нанес 33-летней женщине удары в область руки, головы и лица. Драке предшествовала словесная перепалка, возникшая после отказа москвички купить ему еды.