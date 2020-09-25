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В деле погибшей дочери Конкина появились мужчины с сайтов знакомств 

Мария Иванова 37 минут назад
В деле погибшей дочери Конкина появились мужчины с сайтов знакомств
Фото: Facebook
Дочь актера Владимира Конкина София, погибшая при невыясненных обстоятельствах, встречалась с мужчинами с сайтов знакомств. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Один из мужчин, с которыми виделась Конкина, вышел на связь с газетой.

«Года три о ней ничего не слышал. Даже не знал, что София дочь какого-то там актера», — рассказал мужчина по имени Сергей.

Он отметил, что они с Конкиной сходили всего на пару свиданий.

«Мы не подошли друг другу характерами, скажем так», — заявил он.

Как писал «Рамблер», о смерти 32-летней дочери Конкина стало известно 24 сентября. Сообщалось, что женщина утонула в бассейне фитнес-клуба. «МК» писал, что она пришла в бассейн поздним вечером, когда других посетителей почти не было.
Ее нашли почти на дне и быстро вытащили из воды. Скорая прибыла за считанные минуты, медики смогли восстановить сердечный ритм женщины, но дыхание вернуть не удалось. Она скончалась в реанимации Боткинской больницы.
Комментарии
Происшествия , Владимир Конкин , Московский комсомолец
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