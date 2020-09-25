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В деле об убийстве младенца российскими врачами появились угрозы расправой 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В деле об убийстве младенца появились угрозы расправой
Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»
Врач калининградского роддома №4 Татьяна Косарева, свидетель обвинения в деле об убийстве новорожденного младенца, обратилась в полицию с заявлением об угрозах, которые она получает с ноября 2019 года. Об этом в пятницу, 25 сентября, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах и предоставил копию заявления.
По его словам, к заявлению приложены появившиеся скриншоты сообщений, содержащих недвусмысленные утверждения.

«Автор угроз требует, чтобы свидетель в суде дала заведомо ложные показания и тем самым помогла бы обвиняемой в резонансном уголовном деле избежать наказания. В противном случае физической расправой угрожают как самой Косаревой, так и ее детям», — сказал источник.

По заявлению начата доследственная проверка. Если факты подтвердятся, то будет возбуждено уголовное дело по статье 296 УК РФ («Угрозы или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия»). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.
Татьяна Косарева — свидетель по делу, которое в настоящее время в Калининградском областном суде рассматривает суд присяжных. По версии следствия, в ноябре 2018 года в калининградском роддоме появился недоношенный ребенок с массой тела 700 граммов. После этого исполняющая обязанности главного врача медучреждения Елена Белая приняла решение об убийстве новорожденного и велела анестезиологу-реаниматологу Элине Сушкевич ввести младенцу смертельную дозу сульфата магния. Чтобы скрыть убийство, в историю родов внесли информацию о гибели плода.
В отношении Белой и Сушкевич возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Обе женщины находятся под домашним арестом.
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Происшествия , Элина Сушкевич , Елена Белая , МВД , Lenta.ru
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