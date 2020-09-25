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«Были угрозы, что он зарежет и меня, и дочь, и внучку» 

Павел Тиунов 1 час назад
«Были угрозы, что он зарежет и меня, и дочь, и внучку»
Фото: РИА Новости
Нижегородец Павел Сурков, подозреваемый в убийстве ребенка, ранее угрожал зарезать всю семью своей бывшей сожительницы из мести, сообщает Telegram-канал Life Shot. Об этом сообщила бабушка погибшей девочки.
24 сентября, как сообщал «Рамблер», жительница поселка Неклюдово Борского района Нижегородской области заявила в полицию о пропаже своей 9-летней дочери. Ребенка в последний раз видели в компании неизвестного мужчины. 25 сентября было обнаружено тело девочки с насильственными травмами. В убийстве школьницы полицейские заподозрили бывшего сожителя ее матери 34-летнего Павла Суркова. Мужчина был ранее судим за грабежи, разбой, нанесение тяжких телесных повреждений.
В разговоре с журналистами бабушка погибшего ребенка Татьяна отметила, что после расставания с ее дочерью Сурков угрожал семье расправой.

« (Угрозы) были, что он зарежет и меня, и дочь, и внучку. Я не обращалась, потому что я-то ничего не боюсь. Я никак не предполагала, что дело дойдет до этого», — заявила женщина.

Известно, что Павел Сурков задержан. Правоохранители в настоящее время также отрабатывают его причастность к убийству женщины, совершенному в день пропажи ребенка.
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Происшествия , Павел Сурков
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