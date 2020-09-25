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В омском СИЗО скончался подельник криминального авторитета Захария Калашова 

Говорит Москва 36 минут назад
В омском СИЗО скончался подельник криминального авторитета Захария Калашова. 45-летний Кахабер Парпалия, известный в воровских кругах как Каха Гальский, считался главным кассиром криминалитета.
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В пресс-службе регионального управления ФСИН изданию Znak.com сообщили, что арестованный был обнаружен без признаков жизни вечером 24 сентября. Телесных повреждений и признаков насильственной смерти следователи и врачи не нашли. По предварительным данным, у Парпалии оторвался тромб. При этом, по сведениям некоторых СМИ, за день до смерти заключённый был якобы сильно избит. В пресс-службе управления ФСИН такую информацию опровергают.
Парпалия был задержан в декабре 2018 года в Москве. Он был приговорён к четырём годам лишения свободы за незаконное приобретение наркотиков.
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Происшествия , Видео , Криминал , Шакро Молодой , ФСИН
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