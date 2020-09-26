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В московском вузе рухнул лифт со студентами 

Говорит Москва и ещё 4 2 часа назад
Об инциденте сообщили в Twitter учащиеся МФЮА.
По их словам, руководства вуза угрожало наказанием за самостоятельные попытки выбраться из кабины. «Лифт с людьми упал и застрял. Половина попадали в обморок. Но вместо того чтобы вызывать МЧС, деканат отменял вызовы. Внимание: чтобы не портить репутацию вуза. Также запретил открывать двери со словами «сами будете платить за ремонт, я вас всех отчислю», — рассказал о случае пользователь соцсети. Пресс-секретарь Московского финансово-юридического университета Екатерина Исаева сообщила «Говорит Москва», что инцидент произошёл по вине студентов.
Twitter/Krыска
«24 сентября в МФЮА во время перемены в учебном корпусе «Калужский» по причине грубого нарушения студентами требований эксплуатации, допустимого предела грузоподъёмности, произошла остановка лифта, спровоцировавшая блокирование обучающихся в кабине лифта на уровне первого этажа».
Руководство вуза вызвало спецслужбы. Студентам оказали помощь. Также Исаева сказала, что учащиеся сломали лифт.

«При попытках студентов самостоятельно освободиться, лифту было нанесено существенное нарушение конструктивной целостности, не позволившие ответственному сотруднику университета оперативно открыть заблокированные двери кабины лифта. До момента прибытия службы технической эксплуатации работники университета, дежурный фельдшер медицинского центра вуза, прибывшие врачи скорой помощи оказывали возможную помощь студентам, находящимся внутри заблокированной кабины лифта».

Несколько студентов доставлены в больницу. Им оказали медицинскую помощь.
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Происшествия , Видео , Пожары , МЧС
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