Следователи снова поверят версию об убийстве Магнитского 

По его словам, следователи проверяют версию об убийстве Магнитского боевым отравляющим веществом, однако с результатами экспертизы ни юриста, ни мать погибшего аудитора не знакомят, хотя соответствующие обращения были направлены к следствию.

Горохов отметил, что версия об отравлении впервые была озвучена Генпрокуратурой на пресс-конференции в 2018 году.

По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер , основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему. Магнитского арестовали в 2008 году, в 2009 году он умер в московском СИЗО «Матросская тишина».

Защита Магнитского заявила, что его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь, а в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отмечали в ведомстве.