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Следователи снова поверят версию об убийстве Магнитского 

Lenta.ru и ещё 2 20 минут назад
Следователи снова поверят версию об убийстве Магнитского
Фото: РИА Новости
Следственный комитет России назначил новую экспертизу по делу аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском СИЗО «Матросская Тишина» 11 лет назад. Об этом в пятницу, 25 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на Николая Горохова, адвоката матери погибшего.
По его словам, следователи проверяют версию об убийстве Магнитского боевым отравляющим веществом, однако с результатами экспертизы ни юриста, ни мать погибшего аудитора не знакомят, хотя соответствующие обращения были направлены к следствию.
Горохов отметил, что версия об отравлении впервые была озвучена Генпрокуратурой на пресс-конференции в 2018 году.
По данным российской Генпрокуратуры, Уильям Браудер, основатель фонда Hermitage Capital, организовал преступное сообщество для уклонения от уплаты налогов, хищения российских бюджетных средств, а также преднамеренного банкротства. Фигурантом дела также был юрист фонда Сергей Магнитский, который, по версии следствия, помог придумать преступную схему. Магнитского арестовали в 2008 году, в 2009 году он умер в московском СИЗО «Матросская тишина».
Защита Магнитского заявила, что его смерть связана с отказом тюремщиков предоставить ему медицинскую помощь, а в Генпрокуратуре заявили, что считают весьма вероятным тот факт, что Магнитский был убит по приказу Браудера. «Магнитского и других соучастников преступлений Браудера могли отравить диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», — отмечали в ведомстве.
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Комментарии
Происшествия , Сергей Магнитский , Уильям Браудер , Николай Горохов , Генпрокуратура РФ , СКР , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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