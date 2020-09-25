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Семья Конкина впервые прокомментировала смерть его дочери

Газета.Ru
1 час назад
Семья актера Владимира Конкина впервые прокомментировала смерть его дочери Софии.
Семья Конкина прокомментировала смерть его дочери
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Как сообщила племянница Софии Дарья Конкина в беседе с изданием "СтарХит", она первой узнала о смерти женщины от работника фитнес-клуба, позвонившего ей ночью. " Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам: Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям — сообщила об этом", - рассказывает Дарья. Сперва она подумала, что звонит мошенник, однако позже в беседе с ней Конкин подтвердил, что дочь в реанимации.
София Конкина была госпитализирована после посещения бассейна в одном из московских фитнес-клубов с диагнозом "утопление". Она скончалась в ночь на 24 сентября.
Происшествия,Владимир Конкин,StarHit,София,
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