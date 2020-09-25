Семья Конкина прокомментировала смерть его дочери

Как сообщила племянница Софии Дарья Конкина в беседе с изданием "СтарХит", она первой узнала о смерти женщины от работника фитнес-клуба, позвонившего ей ночью. " Дала ему свой номер, чтобы узнать подробнее о том, что случилось. По его словам: Софию откачивали 15 секунд, после увезли в реанимацию. Сразу после этого в 02:13 я написала дяде и родителям — сообщила об этом", - рассказывает Дарья. Сперва она подумала, что звонит мошенник, однако позже в беседе с ней Конкин подтвердил, что дочь в реанимации.