В посольстве Таджикистана в Москве случилось ЧП

В посольстве Таджикистана в столице мужчина напал на двух представителей полпредства, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах

Инцидент произошел 24 сентября. Оперативникам поступила информация, что на территории посольства Таджикистана в Гранатном пер. неизвестный напал на двух представителей.

«Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что безработный 37-летний уроженец Таджикистана напал на двух сотрудников посольства: ведущего специалиста и водителя, не имеющих дипломатического иммунитета. Ведущий специалист получил перелом костей носа и перелом пальца на руке, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Водитель телесных повреждений не имеет», — пояснил собеседник агентства.

На нападавшего составили административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». По факту случившегося проводится проверка. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.