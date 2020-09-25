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Мужчина в посольстве Таджикистана в Москве напал на двух сотрудников 

Агентство «Москва» и ещё 1 1 час назад
В посольстве Таджикистана в Москве случилось ЧП
Фото: РИА Новости
В посольстве Таджикистана в столице мужчина напал на двух представителей полпредства, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел 24 сентября. Оперативникам поступила информация, что на территории посольства Таджикистана в Гранатном пер. неизвестный напал на двух представителей.

«Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что безработный 37-летний уроженец Таджикистана напал на двух сотрудников посольства: ведущего специалиста и водителя, не имеющих дипломатического иммунитета. Ведущий специалист получил перелом костей носа и перелом пальца на руке, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Водитель телесных повреждений не имеет», — пояснил собеседник агентства.

На нападавшего составили административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации». По факту случившегося проводится проверка. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь.
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Происшествия , Криминал , МВД , АГН "Москва" , Москва , Таджикистан
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