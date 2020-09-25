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90-летняя россиянка сажала страну на героиновую иглу

Артём Кульша
24 минуты назад
Пенсионерка была задержана в Челябинской области по подозрению в торговле наркотиками. Об этом сообщает «Ура.ру».
90-летняя россиянка сажала страну на героиновую иглу
Фото: ТАССТАСС
Собеседник в правоохранительных органах рассказал изданию, что позавчера 90-летняя женщина была задержана в процессе продажи более чем 10 граммов героина. Правоохранительные органы возбудили по данному факту уголовное дело по статье «Незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере».
Четвертая часть статьи 228.1 Уголовного кодекса (УК) России, как сообщал «Рамблер», предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на 20 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок и со штрафом в размере до миллиона рублей.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о помещении пенсионерки под домашний арест. В ходе расследования следователи намерены выяснить степень самостоятельности действий женщины и, как следствие, реальную степень ее вины.
Зимой несколько пенсионерок в Челябинской области были приговорены к условному лишению свободы на четыре года за то, что нелегально запустили заброшенный ликеро-водочный завод.
Происшествия,МВД,Челябинская Область,
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