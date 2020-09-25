На Ямале столкнулись нефтеналивная баржа и теплоход 

Столкновение нефтеналивной баржи с теплоходом произошло на Хаманельской Оби (протока протяженностью 124 км, ответвление от р. Обь) в Ямало-Ненецком автономном округе . Уральской транспортной прокуратурой проводится проверка, сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу.

"Уральской транспортной прокуратурой организована проверка по факту столкновения нефтеналивной баржи с теплоходом. В Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на 72-м км Хаманельской Оби произошло столкновение нефтеналивной баржи с теплоходом", — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в результате столкновения груженая дизельным топливом баржа получила пробоину. По имеющимся данным, жертв и пострадавших, а также розлива нефтепродуктов нет. "Новоуренгойской транспортной прокуратурой проводится проверка о безопасности судоходства", — добавили там.