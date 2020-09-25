Вор в законе найден мертвым в РФ 

Бывший держатель общероссийского воровского «общака» Кахабер Парапалия, более известный как Каха Гальский обнаружен мертвым в омской колонии, сообщает информационное агентство «Прайм Крайм». Журналисты подчеркивают, вор «в законе» скончался на второй день пребывания в исправительном учреждении, где особенно нетерпимо относятся к криминальным авторитетам.

В статье говорится, что 45-летнего Каху Гальского перевели в «Омское управление ФСИН» 23 сентября, где он должен был продолжить отбывать наказание за незаконный оборот наркотиков. 24 сентября, уверяют журналисты, авторитет был сильно избит. 25 сентября в камере было обнаружено его бездыханное тело. Официальной причиной смерти был признан инсульт.

«Омское управление традиционно считается «красным» и наиболее нетерпимым к носителям воровских традиций», — говорится в статье.