В российском СИЗО умер «вор в законе» Каху Гальский

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УФСИН России по Омской области сообщила о смерти заключенного по фамилии Парпалия, в криминальном мире известном как «вор в законе» Каха Гальский, сообщает «Город55». Тело обнаружили вечером 24 сентября в СИЗО-1.

Заключенный не подавал признаков жизни, однако сотрудники изолятора вызвали скорую помощь. Медики пытались его реанимировать, однако их усилия не принесли результата. В итоге была констатирована смерть.

Следов насилия на теле Гальского не обнаружено. По предварительно версии, смерть наступила из-за внезапной остановки сердца. По данному факту проводится доследственная проверка.