Тропические шершни убили мужчину в Испании

Испании в результате нападения смертоносных тропических шершней погиб пожилой мужчина. Об этом сообщает издание Daily Star.

Трагедия произошла в районе муниципалитета Ларача в Галисии. Тело 69-летнего Антонио Родригеса Лоурейро (Antonio Rodriguez Loureiro) нашли сотрудники экстренных служб, вызванные родственниками погибшего после того, как он не вернулся с работы. Судя по следам на теле мужчины, его покусали шершни. Окончательное заключение о причинах смерти будет сделано после вскрытия.

В течение 2020 года тропические шершни Vespa Velutina убили не менее трех жителей Испании. Эти насекомые распространены в Юго-Восточной Азии и попали в Европу около 15 лет назад вместе с грузом керамики из Китая. Они агрессивнее обычных шершней, жалят несколько раз и могут преследовать жертву на расстоянии до 10-15 метров.