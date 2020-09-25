ФСИН высказалась о пытках Тесака в СИЗО

"Была проведена проверка, в результате которой установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись. С жалобами на телесные повреждения в медицинскую часть М. С. Марцинкевич не обращался. В медицинской карте телесных повреждений не зарегистрировано. Информация об оказании на осужденного М. С. Марцинкевича физического, либо психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных, а также об угрозе его личной безопасности в ГУ ФСИН не поступала", — сообщили в пресс-службе.