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ФСИН: сила не применялась к Марцинкевичу во время его нахождения в СИЗО в Красноярске 

ТАСС 1 час назад
ФСИН высказалась о пытках Тесака в СИЗО
Фото: ТАСС
Физическая сила или спецсредства к Максиму Марцинкевичу во время его нахождения в СИЗО в Красноярске не применялись. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ ФСИН по Красноярскому краю.
Тело Марцинкевича было обнаружено утром 16 сентября в камере СИЗО №3 ГУ ФСИН России по Челябинской области. Предварительная причина смерти — суицид. По данным СМИ, с марта по август Марцинкевич содержался в пенитенциарных учреждениях Красноярского края.

"Была проведена проверка, в результате которой установлено, что в период содержания в СИЗО-1 с заявлениями об обеспечении личной безопасности осужденный не обращался. Физическая сила и специальные средства к нему не применялись. С жалобами на телесные повреждения в медицинскую часть М. С. Марцинкевич не обращался. В медицинской карте телесных повреждений не зарегистрировано. Информация об оказании на осужденного М. С. Марцинкевича физического, либо психологического воздействия со стороны сотрудников или осужденных, а также об угрозе его личной безопасности в ГУ ФСИН не поступала", — сообщили в пресс-службе.

Следственный комитет проводит процессуальную проверку по факту смерти Марцинкевича и пока считает, что она не носит криминального характера. Главное управление ФСИН РФ по области также проводит служебную проверку.
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Происшествия , Максим Марцинкевич , СКР , ФСИН , Красноярск , Челябинская Область
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