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В Приамурье убили краснокнижного амурского тигра Павлика

РИА Новостииещё 12
9 минут назад
Краснокнижного амурского тигра Павлика убили в Амурской области, возбуждено уголовное дело, сообщил РИА Новости Благовещенский межрайонный природоохранный прокурор Олег Зюбин.
"С рук им это не сойдет!": тигра Павлика убили
Фото: UnsplashUnsplash
"Останки животного обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ - незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ", - сообщил Зюбин.
Губернатор Амурской области Василий Орлов написал в Instagram, что "уже есть определенная информация о причастных к этому деянию".
"Восьмого сентября пропал GPS-сигнал с его (тигра Павлика) ошейника. Последний раз сигнал фиксировали в Свободненском районе, на поиски краснокнижного хищника незамедлительно выехали специалисты управления по охране животного мира. Двадцать третьего сентября оперативная группа обнаружила труп животного в четырех километрах от места последней локации", - написал он.
Глава Приамурья пообещал добиваться самого серьезного наказания для виновных.
"С рук им это не сойдет!" - заверил он.
Тигренка Павлика и его сестру Елену изъяли из дикой природы вместе с матерью, которая нападала на собак в селе Алексей-Никольское Приморского края. В феврале 2019 года тигрицу, а позже ее детенышей поймали и доставили в реабилитационный центр в селе Алексеевка в Приморье. Мать из-за проблем со здоровьем отправили в зоопарк Красноярского края. Подросших Павлика и Елену 15 мая 2019 года доставили в вольер в тайге Амурской области, а 23 мая тигров выпустили на волю.
Происшествия,Василий Орлов,РИА Новости,Амурская Область,Россия,
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