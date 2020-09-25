"С рук им это не сойдет!": тигра Павлика убили

"Останки животного обнаружены вечером 23 сентября возле села Новостепановка Свободненского района, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ - незаконная добыча животного, занесенного в Красную книгу РФ", - сообщил Зюбин.
"Восьмого сентября пропал GPS-сигнал с его (тигра Павлика) ошейника. Последний раз сигнал фиксировали в Свободненском районе, на поиски краснокнижного хищника незамедлительно выехали специалисты управления по охране животного мира. Двадцать третьего сентября оперативная группа обнаружила труп животного в четырех километрах от места последней локации", - написал он.
"С рук им это не сойдет!" - заверил он.