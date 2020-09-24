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В Петербурге водителю оторвало кисть встречным автомобилем 

Газета.Ru 35 минут назад
В Петербурге водителю оторвало кисть встречным автомобилем
Фото: РИА Новости
В Петербурге водитель-мигрант потерял кисть после того, как на большой скорости высунул ее из окна своей машины. Об этом пишет городской портал "Конкретно.ru".
По данным издания, инцидент произошел в Выборгском районе. 30-летний водитель выставил в окно своего автомобиля кисть, и в это же время по встречной полосе проезжала "Газель", которая ударила его по конечности.
В результате аварии, мужчина лишился ладони и пальцев. Позже он был госпитализирован.
Обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
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Происшествия , Санкт-Петербург
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