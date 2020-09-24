Компьютер подставил любителя «клубнички» 

18-летний посетитель порносайта стал жертвой хакеров, заплатив 130 тысяч рублей за интимное видео, снятое камерой компьютера во время просмотра порно.

Как сообщает телеграм-канал Mash, москвич во время просмотра контента для взрослых закрыл мешающий обзору баннер и таким образом включил фронтальную камеру на компьютере. Молодой человек мастурбировал, а камера записывала происходящее.

Через некоторое время посетитель порносайта получил сообщение от неизвестного с вложенным видео, на котором москвич узнал себя. Мошенник предложил выкупить у него ролик, в противном случае пригрозил распространить контент.

В ходе общения хакер повысил цену с начальных 20 тысяч рублей до 130 тысяч рублей. Юноша заплатил, а затем обратился в полицию.

Ведется доследственная проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее «Рамблер» писал о москвиче, который уличил жену в съемках в порно и обратился в полицию. Мужчина получил видео с порносъемкой своей супруги в соцсети «ВКонтакте». Жене пришлось признаться, что в молодости она работала актрисой в фильмах для взрослых, однако видео предназначались для распространения в Японии и не должны были попасться на глаза российскому зрителю.