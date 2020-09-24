Россиянин отрубил сожительнице палец за неприличный жест

Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в том, что топором отрубил часть фаланги среднего пальца сожительнице, показавшей ему неприличный жест, сообщила прокуратура региона.
По делу установлено, что в ночь на 18 июля 44-летний житель села Грабово Бессоновского района во время застолья поругался с 49-летней сожительницей, пытавшейся выпроводить гостей и показавшей ему неприличный жест, после чего хозяин дома предупредил возлюбленную, что если это повторится, то отрубит ей палец.
"Она не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы. Женщина лишилась ногтевой фаланги пальца. После совершения преступления мужчина помог ей обработать и завязать рану и лег спать. Утром потерпевшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью", — говорится в сообщении.
Ранее судимый фигурант дела обвинен по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд, добавили в прокуратуре.