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Житель пензенского села отрубил сожительнице палец за неприличный жест 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Россиянин отрубил сожительнице палец за неприличный жест
Фото: РИА Новости
Житель Пензенской области предстанет перед судом по обвинению в том, что топором отрубил часть фаланги среднего пальца сожительнице, показавшей ему неприличный жест, сообщила прокуратура региона.
По делу установлено, что в ночь на 18 июля 44-летний житель села Грабово Бессоновского района во время застолья поругался с 49-летней сожительницей, пытавшейся выпроводить гостей и показавшей ему неприличный жест, после чего хозяин дома предупредил возлюбленную, что если это повторится, то отрубит ей палец.

"Она не поверила и снова показала неприличный жест, а затем положила кисть левой руки на пол и вытянула средний палец. Хозяин дома взял топор и ударил им по пальцу сожительницы. Женщина лишилась ногтевой фаланги пальца. После совершения преступления мужчина помог ей обработать и завязать рану и лег спать. Утром потерпевшая была вынуждена обратиться за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

Ранее судимый фигурант дела обвинен по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия". Ему грозит до двух лет лишения свободы. Дело направлено на рассмотрение в суд, добавили в прокуратуре.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , Пензенская Область
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