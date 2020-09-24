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«Загадочная смерть, отрубленная кисть и глава районного МВД» 

Артём Кульша 57 минут назад
«Загадочная смерть, отрубленная кисть и глава районного МВД»
Фото: ТАСС
Следователи в Ростовской области расследуют дело о загадочной смерти, отрубленной кисти и главе районного МВД. Об этом сообщает телеграм-канал «База» (Baza).
В конце августа в реке Маныч было обнаружено тело 32-летнего жителя села Дубовского Акопа Оганесяна. Местное управление Следственного комитета (СК) России возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».
В начале сентября в больницу Дубовского обратился мужчина, левая кисть и пальцы левой ноги которого были отрублены. Он сообщил врачам, что его покусали собаки. Между тем медицинские работники определили, что травмы — механические и были нанесены, вероятно, другими людьми. Эта информация была доведена до сведения следователей.
Те выяснили, что мужчина был знаком с Оганесяном, а в день, когда тот исчез, отдыхал с ним и с главой отдела Министерства внутренних дел (МВД) России по Веселовскому району подполковником Артуром Тукуевым на базе МВД. Полицейский сообщил следователям, что покинул базу в 22:00 и не знает, что там происходило после этого.
Согласно предварительной версии следствия, мужчина с отрубленной рукой может быть причастен к смерти Оганесяна, а травмы ему могли нанести друзья погибшего.
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Происшествия , СКР , МВД , Ростовская Область
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