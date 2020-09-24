«Загадочная смерть, отрубленная кисть и глава районного МВД» 

В конце августа в реке Маныч было обнаружено тело 32-летнего жителя села Дубовского Акопа Оганесяна. Местное управление Следственного комитета (СК) России возбудило по данному факту уголовное дело по статье «Убийство».

В начале сентября в больницу Дубовского обратился мужчина, левая кисть и пальцы левой ноги которого были отрублены. Он сообщил врачам, что его покусали собаки. Между тем медицинские работники определили, что травмы — механические и были нанесены, вероятно, другими людьми. Эта информация была доведена до сведения следователей.

Те выяснили, что мужчина был знаком с Оганесяном, а в день, когда тот исчез, отдыхал с ним и с главой отдела Министерства внутренних дел (МВД) России по Веселовскому району подполковником Артуром Тукуевым на базе МВД. Полицейский сообщил следователям, что покинул базу в 22:00 и не знает, что там происходило после этого.

Согласно предварительной версии следствия, мужчина с отрубленной рукой может быть причастен к смерти Оганесяна, а травмы ему могли нанести друзья погибшего.