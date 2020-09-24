Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

СК начал проверку по факту гибели дочери актера Конкина 

Газета.Ru 1 час назад
Гибель дочери Конкина проверит СК
Фото: ТАСС
Следственный комитет начал проверочные мероприятия по факту гибели дочери актера Владимира Конкина Софьи, сообщает "Рен ТВ".
Следователи проводят проверку фитнес-центра, где утонула 32-летняя женщина, на предмет признаков преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.
В фитнес-клубе комментировать инцидент не стали.
Ранее София Конкина была госпитализирована с диагнозом "утопление". Она скончалась в ночь на 24 сентября.
Газета.Ru: последние новости
Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тулой Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Тулой У погибшей дочери актера Конкина остался несовершеннолетний ребенок У погибшей дочери актера Конкина остался несовершеннолетний ребенок Семья совершила суицид в Новой Москве из-за потери своего дома Семья совершила суицид в Новой Москве из-за потери своего дома
Происшествия , Владимир Конкин , СКР , РЕН ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЧП в столичном метро: есть погибшие
ЧП в столичном метро: есть погибшие
Шейнин выбежал из студии Первого канала
Шейнин выбежал из студии Первого канала
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Опубликовано видео госпитализации гулявшей голой актрисы
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Семчева не узнали на похоронах Борисова
Видео
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
01:42
Пьяный вахтовик избил полицейского в Красноярске
Происшествия
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
00:23
Феномен мурмурации на Кубани попал на видео
Общество
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
01:08
Устроивший дебош на борту самолета пассажир попал на видео
Происшествия
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
00:14
Потолок рухнул на глазах у жильцов в квартире в Москве
Происшествия
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
01:41
Женщина избила своего ребенка на глазах у таксиста
Происшествия
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
00:16
Таксист спас протестующего от силовиков в Минске
В мире Происшествия
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
01:24
Опубликовано видео стрельбы из гаубиц «Мста-С»
Армия
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
00:27
Убийца Джона Леннона раскаялся и попал на видео
Происшествия
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
00:57
Старейшее дерево Петербурга попало на видео
Общество
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
00:56
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение