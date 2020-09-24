Гибель дочери Конкина проверит СК

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Следователи проводят проверку фитнес-центра, где утонула 32-летняя женщина, на предмет признаков преступления по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала представитель ГСУ СК РФ по Москве Юлия Иванова.

В фитнес-клубе комментировать инцидент не стали.

Ранее София Конкина была госпитализирована с диагнозом "утопление". Она скончалась в ночь на 24 сентября.