Россиянин затащил голых школьниц в ванную 

Московской области взрослый мужчина залез в ванну с обнаженными школьницами и устроил фотосессию, сообщает РЕН ТВ. Мать одной из девочек заявила на предполагаемого извращенца в полицию.

По данным журналистов, одна из школьниц предложила своей подруге после занятий съездить в гости к ее дяде. Мужчина забрал девочек на автомобиле и отвез к себе в квартиру, где у «потерпевшей» разболелась голова. Девочке предложили выпить таблетку, она последовала совету и уснула. Наутро мужчина довез школьниц до метро, откуда они разъехались по домам.

Уже дома ученица обнаружила в своем телефоне фотографии, на которых она с подругой и взрослым мужчиной плескаются в ванной полностью обнаженными. Девочка уверяет, что не помнит, как такое произошло. Её мать обратилась с заявлением в полицию. В настоящее время правоохранители проводят доследственную проверку.

Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные полицейские задержали 22-летнюю жительницу Химок, которая в соцсетях продала видеоролик с элементами детской порнографии. На видео, по словам полицейских были запечатлены две маленькие дочери задержанной (8 лет и 4 года), которая на камеру совершила с ними насильственные действия сексуального характера. Возбуждено уголовное дело. Личность покупателя на данный момент еще не установлена.