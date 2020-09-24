«Люди сидят в салоне»: ЧП в Москве

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По данным канала, инцидент произошел после посадки, когда самолет выруливал.

«Сейчас люди сидят в салоне, на место приехали спасатели и пожарка», — пишет Mash.

«Рамблер» писал, что ранее лайнер «Аэрофлота», совершавший рейс Москва — Белгород, при заходе на посадку в аэропорту назначения столкнулся со стаей птиц и получил повреждения. Экипаж и пассажиры не пострадали.