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У погибшей дочери актера Конкина остался несовершеннолетний ребенок 

Газета.Ru 1 час назад
У погибшей дочери Конкина остался ребенок
Фото: Газета.Ru
У погибшей дочери звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина Софии осталась несовершеннолетняя дочь, сообщает "Пятый канал" со ссылкой на близкий к семье источник.
Девочке 11 лет, сейчас решается вопрос о том, кто из родственников будет оформлять над ребенком опеку.
Известно, что София Конкина жила с дочерью вдвоем.
Конкина погибла после инцидента в бассейне. Она пошла плавать и пропала, позже семье позвонили из больницы и рассказали, что она в реанимации с диагнозом "утопление". В ночь на 24 сентября женщина скончалась.
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Происшествия , Владимир Конкин , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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