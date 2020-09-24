Стали известны детали переговоров пилотов Су-30мк2 и Су-35 перед моментом крушения крушения под Тверью , когда один истребитель случайно сбил другое воздушное судно огнем из 30-миллиметровой пушки, сообщают источники.

Звучит команда «Огонь», после чего пилот Су-35 должен был произвести фотовыстрел, однако вместо камеры был произведен выстрел из пушки, передает Telegram-канал «112».

«Доложите, что случилось?», — звучит вопрос.

«У 348 сработала пушка на выстрел», — поясняют в ответ.

После речевой информатор СУ-30мк2 сообщает об отказе гидросистем самолета и потере управления. Экипаж принимает решение катапультироваться.

Истребитель Су-30СМ, который потерпел крушение в Тверской области, разбился в результате ошибки пилотов другого истребителя Су-35С на учениях, сообщил ранее источник телеграм-канала «Военный обозреватель». В Сети распространяются неподтвержденные утверждения, что Су-35 подбил Су-30 из авиационной пушки. Как пишет портал Avia.pro, инцидент произошел во время учебного боя. Сообщается, что экипаж истребителя Су-35С не удостоверился в отсутствии боекомплекта у авиационного орудия или его отключения, в результате чего случайно сбил Су-30С.