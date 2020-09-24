«Это было реальное убийство. На нем следы пыток, оторваны два ногтя на ногах. Есть следы уколов», – заявил он.
Напомним, мертвого «Тесака» обнаружили утром 16 сентября в камере следственного изолятора 3 в городе Челябинск, куда он был доставлен для дальнейшей пересылки в Москву. По официальной версии, осужденный покончил с собой.
В 2018 году его приговорили к десяти годам колонии строгого режима за нападения на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей.
Ранее он являлся участником движения «Реструкт» и лидером скандального проекта «Оккупай-педофиляй», цель которого – борьба с педофилами.
Сообщение Отец Тесака рассказал о следах пыток на теле сына появились сначала на Общественная служба новостей.