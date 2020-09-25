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Мужчина съел слишком много мармелада и умер 

Lenta.ru и ещё 1 20 минут назад
Мужчина съел много мармелада и умер
Фото: globallookpress.com
Строитель из американского штата Массачусетс съел слишком много мармелада из лакрицы и умер от остановки сердца. Об этом сообщает научный журнал The New England Journal of Medicine.
Медицинский случай описал кардиолог больницы Массачусетса Нил Бутала (Neel Butala) в среду, 23 сентября. По его словам, 54-летний американец, который предпочитал фруктовый мармелад, за две недели до своей смерти перешел на конфеты с лакрицей. Он обедал в ресторане быстрого питания и внезапно упал в обморок.
Медики выявили у мужчины опасно низкий уровень калия в крови, который привел к нарушению сердечного ритма. Бригада скорой помощи сделала пострадавшему искусственное дыхание и реанимировала его, но на следующий день пациент скончался.

«Даже небольшое количество лакрицы может повысить давление», — подчеркивает доктор Бутала.

Опасность заключается в глицирризинованной кислоте, которая содержится в корнях лакрицы. Она способна критически уменьшить запасы калия и других минералов в организме человека.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупреждает, что употребление всего 55 граммов лакрицы ежедневно в течение двух недель может нарушить сердечный ритм, особенно у людей старше 40 лет, и привести к летальному исходу.
Ранее сообщалось, что в канадском городе Монреаль 84-летнего мужчину доставили в больницу с симптомами острой гипертонии после того, как он выпил самодельный травяной чай с солодкой (лакрицей). После выписки пациент перестал пить чай с солодкой, и его давление нормализовалось.
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