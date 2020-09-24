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Отец Тесака рассказал о следах пыток на теле сына 

Говорит Москва 38 минут назад
Отец Тесака рассказал о следах пыток на теле сына. Ранее Сергей Марцинкевич прибыл в Челябинск, чтобы забрать тело сына из морга и получить результаты экспертизы.

«Это было реальное убийство. На нём следы пыток, оторваны два ногтя на ногах. Есть следы уколов. Не верьте в то, что вам говорят», — заявил журналистам отец погибшего неонациста.

Адвокат Евгений Горошко рассказал РЕН ТВ, что родственники наконец-то смогли проститься с Максимом Марцинкевичем. До этого их не пускали в морг, ссылаясь на карантинные меры. Как ожидается, тело отправят в Москву «в ближайшие день-два».
По официальной версии, осуждённый неонацист покончил с собой в СИЗО Челябинска.
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Происшествия , Видео , Криминал , Евгений Горошко , Максим Марцинкевич , ФСИН , РЕН ТВ , Челябинск
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