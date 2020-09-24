Московская сеть фитнес-клубов надула клиентов на миллионы

«Помогите пожалуйста, нас обманули мошенники!» — с такой фразы начинается коллективное письмо жителей Орехова-Борисова Южного и близлежащих районов. Их, между прочим, больше 800. Все они стали жертвами фитнес-клуба «Спортквартал» на м. Домодедовская, который торжественно обещал открыться на улице Воронежской. С сентября прошлого года абонементы разлетались, как горячие пирожки. Однако спортзал так и не открылся — и, судя по всему, этого можно больше не ждать.

Коронавирус в помощь

Одна из пострадавших, Марина (имя изменено) купила абонемент 30 сентября 2019 года. В отделе продаж с ней заключили договор и выдали ей кассовый чек от Региональной общественной организации «Культурно-экономический, медицинско-оздоровительный Центр Казачества».

На тот момент клуб еще строился, в здании велись строительные работы. Но женщине с готовностью продемонстрировали проект грядущего фитнес-центра: «сухая зона», то есть спортивные залы, которая должна была открыться не позднее декабря, и бассейн (по словам сотрудника, должен заработать в январе 2020).

Никаких форс-мажоров не ожидалось — Марине кивали на клуб той же сети в Щелково , который на тот момент вроде бы функционировал. Собственно, двумя заведениями (одно из которых еще не работало) «сеть» и ограничивалась. Уже это могло показаться подозрительным.

К сожалению, дальше подозрения росли и росли. В декабре клуб не открылся, как и в январе, и в феврале. На расспросы клиентов в соцсетях администрация анонсировала все новые сроки. Окончательной официальной датой открытия было назначено 31 марта 2020 года. Правда, опять-таки пока без бассейна, но покупатели были уже согласны на все.

Чем ознаменовалась весна 2020 года, всем уже известно. С 23 марта уже был введен карантин по коронавирусу. Таким образом, пандемия сыграла на руку владельцам «сети», и клуб… опять не открылся.

Яма вместо бассейна

Местные жители терпеливо ждали окончания карантина. Тем более, что «Спортквартал» приободрял: в Инстаграме заведения появилось объявление, что с 1 июля офис продаж возвращается к своей работе. До этого их телефоны были отключены.

«В этот день я пошла в клуб, чтобы узнать, когда они наконец-то откроются, и посмотреть на каком этапе готовности находится клуб, — рассказывает Марина. — Мне провели экскурсию по зданию и уверили, что им осталось совсем чуть-чуть — только застелить спортивное покрытие на втором этаже и доделать освещение. Что за тренажеры уже внесена предоплата в размере 10 млн рублей и их осталось только доставить из Казани . Об открытии бассейна (мокрой зоны) речь конечно же не велась, так как на первом этаже были одни развалины, сломаны перегородки и вырыта «чаша», якобы под бассейн».

Москвичка была уже готова написать заявление о возврате денег. Однако администрация заявила, что денег «все равно сейчас нет», а возврат может быть осуществлен только в течение 20 дней. Поэтому женщине предложили подождать две недели, по истечении которых клуб уж точно откроется!

Марину кормили завтраками до 24 июля, затем сообщили о дне открытия еще «через неделю», «через 12 дней»… 1 августа в аккаунте «Спортквартала» объявили, что клуб получил директиву от властей города относительно продолжения карантина. Поэтому вопрос со сроками открытия продолжает решаться, и вообще — целесообразнее уже завершить все ремонтные работы и открыться в декабре 2020 года. То есть — спустя больше года после продажи абонемента!

Это стало последней каплей. Вдобавок оказалось, что помещение зала снова закрыто, вывеска снята, а телефоны отключены. Возмущенных комментариев в Инстаграме стало неприлично много, хотя администрация и старалась их оперативно подчищать.

Цена доверия

Марина быстро нашла таких же товарищей по несчастью. Одни писали, что еще в начале марта месяца написали заявление на возврат денег, но до сих пор их не дождались; кто-то потребовал возврата средств в июле. Согласно договору, клуб обязался вернуть деньги за бездействующие абонементы в течение 20 дней. Но у многих этот срок увеличился раз в пять.

Женщина попросила откликнуться в соцсетях всех, кто купил абонемент в «Спортквартал» на Домодедовской, и точно так же влип в неприятности. Оказалось, что пострадавших очень много: только отписавшихся насчитывалось свыше 300.

Сколько денег в общей сложности потеряли жители Орехова-Борисова, подсчитать сложно. Цена годового абонемента составляла 19 950 рублей (на одного человека; на двоих — 39 900). Многие купили клубные карты на всю семью, заплатив по 60 тысяч. Одним словом, речь идет о миллионах рублей — и это только в клубе на Домодедовской. Хотя в Щелково все получилось не менее «весело».

Тем временем, в Щелково

Марина успела пообщаться и с «коллегами» из другого филиала. Оказалось, что щелковский «Спортквартал» обманул почти 4 тысячи человек. Зал, открывшийся ранее, прилежно работал в течение года, но так же, без предупреждения, закрылся (не забыв продать абонементы «со скидкой» еще сотням людей). Представители клуба еще прошлой зимой перестали оплачивать арендную плату собственнику здания, поэтому прекрасно знали, что их попросят освободить помещения. И, тем не менее, продолжали торговать картами.

«Я занимался в этом фитнес-клубе, — заявил один из пострадавших, Артур, в беседе с Mash. — После пандемии, когда пришел, оказалось, что он переименован, а договор, который подписан, аннулирован, и никаких услуг нам больше предоставлять не будут».

Еще один бывший клиент, Максим, узнал из соцсетей о том, что карта «Спортквартала» по данному адресу больше не принимается. Позже выяснилось, что арендатор помещений, Юлия Кушнир, выводила деньги от продажи абонементов на посторонний счет, который не имел никакого отношения к спортивному заведению.

Владелец здания, директор ООО «Митра-М» Евгений Рогачев сообщил, что после жалоб обманутых посетителей были проверены счета фитнес-клуба — и выяснилось, что госпожа Кушнир выводила деньги на счета своего мужа, г-на Магомедова.

«Мы не давали разрешения на субаренду. Это грубейшее нарушение договора. А оказалось, что все средства — они не на «Фитбьюти» идут, а на Магомедова, — говорит Рогачев. — И куда они уходят дальше — никому не известно. Мы сдавали в аренду одной организации, а на деле выяснилось, что совершенно другой».

В конечном итоге договор с Кушнир был расторгнут в одностороннем порядке. Бизнесвумен задолжала ООО «Митра-М» почти 15 миллионов рублей. Клуб закрылся, владельцы абонементов остались ни с чем. Арендодатель предполагает, что за обоими филиалами — щелковским и домодедовским — стоят одни и те же лица, то есть г-жа Кушнир и ее супруг.

В сухом остатке

Согласно документу Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекции по недвижимости), здание домодедовского «Спортклуба» находится в собственности города Москвы и передано в аренду РОО «Культурно-экономический, медицинско-оздоровительный Центр Казачества» сроком до 27 августа 2021 года. Владельцы зала попросту не имели права проводить демонтаж перегородок и пола первого этажа.

«Я и другие потерпевшие считают, что это изначально была мошенническая схема. Сами мошенники планировали продать побольше абонементов, а потом кинуть людей, — отмечает Марина. — Найти сейчас самих мошенников мы не можем, единственная надежда — это придать общественной огласке всю эту ситуацию, и чтобы как можно больше людей узнало об этом!».

Другой потерпевший, Александр (имя изменено), сообщил, как обстоят дела в настоящий момент. Никто из представителей «Спортквартала» не выходит на связь. Телефоны у них отключены, аккаунты в соцсетях закрыты, как и вход в здание. Обращения в МВД результатов, увы, тоже не принесли. Все, что остается местным жителям — оставлять для хозяев полумифического клуба «письма счастья», вроде такого. Малоэффективно, но от души.

Кстати, случай со «Спорткварталом» — не единственный. В прошлом году в Москве произошел скандал с фитнес-клубом «Классика» на Измайловском шоссе: тот совершенно неожиданно закрылся, не вернув клиентам деньги. Как водится, последним были проданы годовые абонементы (стоимостью по 15 тысяч каждый). «Дохаживать» клубные карты покупателям предложили в другом филиале — на Волгоградском проспекте. Но оттуда клиентов выпроваживали: по словам администраторов спортзала на м. Пролетарская, они являются другим юридическим лицом. По этой же причине им было трудно предъявлять претензии.