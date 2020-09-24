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В Подмосковье задержан мужчина по подозрению в убийстве матери 

ТАСС и ещё 4 2 часа назад
Россиянина заподозрили в жестоком убийстве матери
Фото: ТАСС
Следователи задержали молодого человека, подозреваемого в убийстве матери в Химках, сообщили журналистам в Главном следственном управлении СК по Московской области.
23 сентября в квартире в Химках обнаружено тело 46-летней местной жительницы без головы.

"По данным эксперта, смерть потерпевшей наступила от повреждений в виде колото-резаных ранений и удушения, — сообщили в ГСУ. — Задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ)".

Следователи допросили подозреваемого, он не смог пояснить мотивы убийства. В ближайшее время будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости мужчины. Следствие будет просить об аресте задержанного. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.
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Происшествия , Криминал , СКР , Московская область , Химки
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