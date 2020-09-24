Россиянина заподозрили в жестоком убийстве матери

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23 сентября в квартире в Химках обнаружено тело 46-летней местной жительницы без головы.

"По данным эксперта, смерть потерпевшей наступила от повреждений в виде колото-резаных ранений и удушения, — сообщили в ГСУ. — Задержан 22-летний местный житель, подозреваемый в убийстве матери (ч. 1 ст. 105 УК РФ)".

Следователи допросили подозреваемого, он не смог пояснить мотивы убийства. В ближайшее время будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза для установления вменяемости мужчины. Следствие будет просить об аресте задержанного. Также назначена судебно-медицинская экспертиза.