Органы опеки намерены лишить родительских прав россиянку, которая обматерила и избила собственного сына в такси, сообщает Life.ru. Соседи женщины говорят, что она становится неадекватной, когда выпивает алкоголь.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появилось видео, сделанное водителем такси из Курска. На нем видно, как женщина ругается матом на сына-школьника, забывшего дома документы. При этом пассажирка несколько раз ударяет ребенка, заявляя ему о том, что она его терпеть не может.

«Я просто тебя сейчас забью в этой машине», - кричит женщина.

Сотрудники правоохранительных органов , изучив ролик, нашли пассажирку такси по имени Екатерина. Выяснилось, что у нее двое детей, она нигде не работает, живет на пенсию матери.

Соседи характеризуют Екатерину неоднозначно: одни говорят, что она хорошо относится к своим детям, никогда на них не ругается и тем более не бьет их; другие отметили, что женщина кардинально меняется, когда переберет спиртного.

«"Она невменяемая. Не осознаёт, что делает, может и прибить. Гуляет с пьяницами, с наркоманами», - цитирует издание слова одной из соседок.