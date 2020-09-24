Телеканал "Life" опубликовал видео с места крушения истребителя Су-30 в Тверской области. На кадрах видны останки самолета и образовавшийся от падения кратер. Деревья вокруг места падения повалены, а сам истребитель полностью сгорел. Одна из жительниц близлежащей деревни рассказала, что видела момент крушения. Женщина видела в небе 3 летящих самолета. Внезапно один из истребителей резко полетел вверх и задымился. Из него практически сразу катапультировались двое пилотов, после чего Су-30 еще некоторое время летел вперед, затем перестал дымиться и упал на землю. Существует версия, согласно которой упавший Су-30 подбил летевший рядом Су-35.
Появилось видео с места крушения истребителя Су-30
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