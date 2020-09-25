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Медведь сбил снимавший его беспилотник на Сахалине 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 8 36 минут назад
Медведь сбил российский беспилотник
Фото: РИА Новости
Житель Сахалина Сергей Любаченко лишился беспилотника, снимая медведей на побережье Охотского моря.
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На кадрах, которыми Любаченко поделился на своей странице в Instagram видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успевает среагировать и увести дрон от хищника.
В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Любаченко, он снял это видео с расстояния около 300 метров.

«На следующий день я снова отправился снимать этих медведей, но на этот раз мне не повезло, пока снимал одного, второй задел-таки дрон, я даже не понял, чем, и квадрокоптера я лишился», — передает РИА «Новости» слова видеографа.

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Происшествия , РИА Новости
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