Медведь сбил российский беспилотник

Житель Сахалина Сергей Любаченко лишился беспилотника, снимая медведей на побережье Охотского моря.

На кадрах, которыми Любаченко поделился на своей странице в Instagram видно, как медведь, поедая рыбу на берегу, в какой-то момент замечает беспилотник и в прыжке пытается зацепить его лапой. Однако хозяин квадрокоптера успевает среагировать и увести дрон от хищника.

В объектив попал только один медведь, но рядом был и второй. По словам Любаченко, он снял это видео с расстояния около 300 метров.