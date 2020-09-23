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Таксист спас человека от ОМОНа в Минске 

Вероника Полынина 36 минут назад
В Минске таксист спас мужчину от преследования ОМОНа. Видеозапись опубликована в телеграм-канале Euroradio.
На видео молодой человек убегает от преследования омоновцев по дворам, выбегает на улицу и запрыгивает в стоящий автомобиль такси. Таксист сразу же начинает движение и по встречной полосе и газону уходит от преследования силовиков.
Ранее в Сети появилось видео, на котором участники акции протеста против инаугурации Александра Лукашенко толпой забегают в торговый центр, чтобы спрятаться от ОМОНа.
Охранники ТРЦ блокируютза демонстрантами двери, чтобы силовики не смогли попасть внутрь.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
23 сентября стало известно, что в Минске прошла тайная церемония инаугурации Лукашенко, о которой не было объявлено заранее, и которую не транслировали по телевидению. После инаугурации в Минске началась массовая акция протеста — для ее разгона в центр города стянули дополнительные силы ОМОНа.
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Происшествия , Белоруссия в огне , Александр Лукашенко , Минск
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