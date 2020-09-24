Как сообщалось 15 сентября, силы ЛНА получили информацию о местонахождении группы радикалов в городе Себха
(крупнейший город на юге Ливии
, расположен в 750 км от столицы Триполи), которые размещались в нескольких хорошо укрепленных домах одного из городских кварталов Абд-Кафи. Командование приняло решение провести спецоперацию, и, когда формирования хафтаровцев прибыли на место, по ним был открыт огонь .В ходе длившегося более 6 часов боя, во время которого террористы применяли современные средства защиты и вооружения, девять боевиков были уничтожены. Как туказывали в армии, в перестрелке погибли трое ее бойцов, а среди ликвидированных членов ячейки числились египтянин, двое ливийцев и трое подданных Саудовской Аравии, один из которых подорвал себя, а также радикал с австралийским паспортом. Были также задержаны две укрывавшиеся вместе с экстремистами женщины - египтянка и ливийка.