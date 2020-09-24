Главарь террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ ) в Северной Африке ликвидирован Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара на юге страны. Об этом заявил в среду ТАСС источник в вооруженных силах фельдмаршала.

Как сообщалось 15 сентября, силы ЛНА получили информацию о местонахождении группы радикалов в городе Себха (крупнейший город на юге Ливии , расположен в 750 км от столицы Триполи), которые размещались в нескольких хорошо укрепленных домах одного из городских кварталов Абд-Кафи. Командование приняло решение провести спецоперацию, и, когда формирования хафтаровцев прибыли на место, по ним был открыт огонь .В ходе длившегося более 6 часов боя, во время которого террористы применяли современные средства защиты и вооружения, девять боевиков были уничтожены. Как туказывали в армии, в перестрелке погибли трое ее бойцов, а среди ликвидированных членов ячейки числились египтянин, двое ливийцев и трое подданных Саудовской Аравии, один из которых подорвал себя, а также радикал с австралийским паспортом. Были также задержаны две укрывавшиеся вместе с экстремистами женщины - египтянка и ливийка.

"На прошлой неделе завершилось расследование в отношении террористов, арестованных после ликвидации их ячейки в южном городе Себха, - сказал собеседник агентства. - В ходе следствия выяснилось, что среди уничтоженных боевиков был лидер ИГ в Северной Африке Абу Абдалла аль-Ираки, выходец из иракских курдов, настоящее имя которого Абдалла ар-Рабъи". По данным источника, этот экстремист приехал в Ливию в 2014 году через Турцию и обосновался в восточном городе Дерна, который позднее был освобожден от радикалов силами ЛНА. Его супругой была арестованная египтянка, добавил он.

Боевики ИГ были вынуждены бежать в ряд южных районов Ливии после их выдворения из бывших оплотов в Бенгази, Сирте и Дерне. В прошлом году ЛНА провела в юго-западном регионе страны войсковую операцию против террористов, криминальных банд и формирований чадской оппозиции. За несколько месяцев армии удалось взять под контроль главные города на юге, нефтяные месторождения и практически полностью вытеснить оттуда различного рода группировки.

Между тем экстремисты воспользовались тем, что хафтаровцы вывели из южной части страны значительные силы, направив их на операцию против вооруженных группировок в подконтрольном Правительству национального согласия (ПНС) Триполи в апреле прошлого года. Получившие передышку и частично восстановившие силы боевики продолжают периодически совершать вылазки в южном регионе против армейских подразделений и мирных граждан.

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