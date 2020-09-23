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Поляки 20 лет держали россиянина в рабстве 

Вероника Полынина 14 минут назад
Поляки 20 лет держали россиянина в рабстве
Фото: РИА Новости
Семья польского фермера 23 года держала в рабстве россиянина и кормила его паштетом с плесенью, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Polsat.
Россиянин Николай Ерофеев приехал в Польшу в 1989 году в качестве гражданского специалиста в одной из воинских частей Советской армии, дислоцированной под Болеславцем. После вывода советских войск из Польши он решил остаться в стране и устроился работником на ферму.
Его хозяин услышал, что власти будут вылавливать нелегалов, и вывез Ерофеева на другую ферму. Там россиянин стал работать «нон-стоп» без выплаты жалования.
По словам россиянина, хозяин следил за ним, не отпускал его в город и не разрешал ни с кем разговаривать, избивал и обзывал.

«Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться», — рассказал Николай.

Убежать из рабства Ерофееву помогла местная жительница. Она рассказала, что на ферме россиянина почти не кормили, давали заплесневелый паштет. Когда Николай покинул ферму, он был изможден, напуган, смотрел в пол и не знал стоимости денег.
Россиянина приютила молодая супружеская пара. Они предоставили ему жилье, пообещали работу и нашли адвоката. Супруги рассказали, что Ерофеев не привык к еде и не умеет нормально питаться, ранее у него никогда не было свободного времени.
Россиянин хочет остаться в Польше. По словам Ерофеева, ему проще говорить по-польски, чем по-русски. Адвокат намерен легализовать россиянина и, по возможности, оформить ему польское гражданство.
Как писал «Рамблер», в декабре прошлого года полицейский из Татарстана похитил мужчину, отвез на свою ферму и заставлял работать, пригрозив, если тот откажется, ложно обвинить его в совершении какого-либо преступления. 20 дней спустя мужчине удалось сбежать.
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Происшествия , Николай Ерофеев , РИА Новости , Польша
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