Поляки 20 лет держали россиянина в рабстве

Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше , сообщает телеканал Polsat.

"Николай Ерофеев последние 23 года был рабом на птицефабрике у семьи Щ. под Любином (на западе страны). Россиянин боялся кому-либо рассказать о своей судьбе, потому что в Польше он находится нелегально", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Николаю Ерофееву 59 лет. Он приехал в Польшу в 1989 году в одну из воинских частей Советской армии, которая была дислоцирована под Болеславцем, в качестве гражданского работника. Когда в 1990-х советские войска выводили из Польши, он решил остаться.

"Я работал на ферме, хозяин был очень доволен, но пошел такой слух, что вроде бы будут вылавливать тех, кто нелегально работает. Хозяин испугался и привез меня к семье Щ. Работы, конечно, хватало, нон-стоп. Но тогда я был молод и силен", - рассказал Ерофеев, отмечая, что ему никто не платил.

Сбежать с фермы семьи Щ. россиянину помогла местная жительница Иоланта Матейко. По ее словам, если Ерофееву и давали еду, то это часто был заплесневелый паштет. "Он приходил вечером и спрашивал, нет ли у меня чего-нибудь к хлебу", - рассказывает она.

Женщина отмечает, что когда Ерофеев покинул ферму, он был изможден, напуган, все время смотрел в землю, не знал стоимости денег.

Мужчина рассказывает, что хозяин фермы не разрешал ему выходить в город.

"Даже когда я пытался, он за мной ехал, искал, где я, что я. Ни с кем нельзя было поговорить. Документы мои у них были, я даже понятия не имел, куда мне оттуда деться, никого не знаю. Люди вообще их боялись, никто не хотел с ними связываться", - говорит он.

По словам Иоланты Матейко, хозяин избивал Ерофеева.

"Он обзывал его, бил, бил по лицу. Я видела, что творит этот Щ. Он бил его по лицу, как мяч", - рассказала она.

После освобождения россиянина приютила молодая супружеская пара - Эва и Кшиштоф Тышкевичи. Они предоставили ему жилье, пообещали работу, нашли адвоката. Они также взяли для него собаку из приюта, чтобы он не чувствовал себя одиноким.

"В коротких штанах, шлепанцах, рваной футболке, он сел в машину и сказал, что это все, что у него есть. Он был изможден, с впалыми щеками", - вспоминает Кшиштоф Тышкевич.

"Он не привык к еде. Он учится проводить свободное время. Учится нормально питаться", - добавляет Эва Тышкевич.

Несмотря на прошлые проблемы, Николай Ерофеев хочет остаться в Польше.

"Я бы предпочел остаться здесь, потому что привык и знаю людей. К тому же с языком мне легче, мне легче говорить по-польски, чем по-русски", - признается он.

Адвокат Доминик Гура, который специализируется на оказании помощи иностранцам, считает, что этот случай подпадает под торговлю людьми и использование рабского труда. Он сообщил об этом пограничникам и прокуратуре