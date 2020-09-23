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Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку 

Вероника Полынина 17 минут назад
Уровень воды в Байкале превысил критическую отметку
Фото: РИА Новости
Уровень воды в озере Байкал превысил критическую отметку, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства республики.
С 14 сентября уровень воды в Байкале превысил верхнюю критическую отметку в 457,0 метров. 22 сентября уровень воды в озере составлял 457,09 м по тихоокеанской системе высот. По данным Минприроды Бурятии, воды прибывает примерно по сантиметру в сутки.
Власти Бурятии заявили о необходимости увеличения сброса воды из Байкала через Иркутскую ГЭС.
Директор Байкальского института природопользования, член-корреспондент РАН Ендон Гармаев предупредил, что подъем уровня Байкала может негативно отразиться на качестве воды в связи с нарушением водообмена в дельте реки Селенга, играющей ключевую роль в механизмах самоочищения байкальских вод.
В прибрежных районах объявлен режим повышенной готовности.
Как сообщал «Рамблер», в ночь на 22 сентября на Байкале произошло землетрясение магнитудой 5,3. Эпицентр землетрясения находился в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Подземные толчки ощущались в 12 районах Иркутской области и четырех районах Бурятии.
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Происшествия , РАН , РИА Новости
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