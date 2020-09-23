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Двух россиян осудили на 300 лет в Греции 

Газета.Ru и ещё 8 1 час назад
Двух россиян осудили на 300 лет в Греции
Фото: Газета.Ru
Греческий суд вынес решение в отношении двух российских граждан по делу о перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.
Оба гражданина получили по 300 лет тюрьмы каждый.
Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников уточнил, что данный вид наказания соответствует примерно 20 годам в российской судебной системе.
Он также объяснил постановление греческого суда там, то россияне получили от 7 до 12 лет за каждого перевезенного мигранта, из чего было сложено итоговое решение.
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Происшествия , В мире , Другое , Иван Мельников , Греция
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