Двух россиян осудили на 300 лет в Греции 

Греческий суд вынес решение в отношении двух российских граждан по делу о перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщает ТАСС.

Оба гражданина получили по 300 лет тюрьмы каждый.

Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников уточнил, что данный вид наказания соответствует примерно 20 годам в российской судебной системе.

Он также объяснил постановление греческого суда там, то россияне получили от 7 до 12 лет за каждого перевезенного мигранта, из чего было сложено итоговое решение.