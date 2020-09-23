Волонтеры рассказали, как нашли пропавшую в Москве девочку 

Пропавшую в центре Москвы 12-летнюю Диану Жулину нашли в подмосковном Софрино. Об этом рассказал координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Виктор Дулин.
«Девочку нашли вчера в Софрино. Нашла наша группа по задаче, поставленной ей штабом. Поехали заниматься опросом. Опросили, получили свидетельства, что ее видели в конкретном доме, подъезде. Нашли девочку», — рассказал Дулин РИА «Новости».
По его словам, ребенок находился в нормальном состоянии, никаких видимых повреждений у нее не было. Диану передали родителям и местной полиции, которая отвезла их в Следственный комитет.
Дулин отметил, что девочка не ожидала, что ее найдут, и находилась в смешанном эмоциональном состоянии, но своими чувствами не делилась.
«С одной стороны, ее приключения закончились, с другой стороны — какой-то свой фон внутренний эмоциональный», — сказал координатор отряда.
Как сообщал «Рамблер», Диана Жулина пропала 21 сентября по пути из школы в центре Москвы домой. Мать девочки, дизайнер одежды Надежда Славина, заявила телеграм-каналу Life Shot, что для побега девочка вывернула наизнанку узнаваемый рюкзак, остригла волосы и заклеила один глаз, чтобы ее не могли распознать камеры. Она также сообщила, что одноклассники Дианы были в курсе ее планов и «покрывали» ее. По словам матери, ей не верится, что девочка могла спланировать побег в одиночку.