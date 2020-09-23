Волонтеры рассказали, как нашли пропавшую в Москве девочку 

Пропавшую в центре Москвы 12-летнюю Диану Жулину нашли в подмосковном Софрино . Об этом рассказал координатор поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Виктор Дулин.

«Девочку нашли вчера в Софрино. Нашла наша группа по задаче, поставленной ей штабом. Поехали заниматься опросом. Опросили, получили свидетельства, что ее видели в конкретном доме, подъезде. Нашли девочку», — рассказал Дулин РИА «Новости».

По его словам, ребенок находился в нормальном состоянии, никаких видимых повреждений у нее не было. Диану передали родителям и местной полиции, которая отвезла их в Следственный комитет

Дулин отметил, что девочка не ожидала, что ее найдут, и находилась в смешанном эмоциональном состоянии, но своими чувствами не делилась.

«С одной стороны, ее приключения закончились, с другой стороны — какой-то свой фон внутренний эмоциональный», — сказал координатор отряда.