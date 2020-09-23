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Отцу Тесака отдали тело сына

Алиса Селезнёва
26 минут назад
Семья националиста Максима «Тесака» Марцинкевича, скончавшегося в СИЗО, получила его тело и все необходимые бумаги. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Отцу Тесака отдали тело сына
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Как писал «Рамблер», 16 сентября стало известно, что тело Марцинкевича было обнаружено в одиночной камере челябинского СИЗО 3. Следствие считает, что Тесак покончил жизнь самоубийством.
Также в распоряжении правоохранителей оказалось несколько предсмертных записок. Отец Марцинкевича прилетел в Челябинск, чтобы забрать тело сына и заявил, что не верит в его самоубийство.
Родственники Марцинкевича видели тело, получили нужные бумаги, теперь его транспортируют в Москву, сообщил Telegram-канал.
По данным Mash, транспортировка будет осуществляться за счет родителей погибшего националиста.
«Стоимость около 50 тысяч рублей - без учета самолета», - отмечает канал.
При этом, в сообщении подчеркивается, что в выданных родственникам документах причиной смерти называется «асфиксия», а время смерти указано - около полуночи.
Происшествия,ФСИН,
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