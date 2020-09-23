СМИ сообщили о задержании родственника Деда Хасана 

Екатеринбургские полицейские задержали вооруженного человека по фамилии Усоян . Как сообщает «Ура.ру», СМИ решили, что он — родственник криминального авторитета Деда Хасана (Аслан Усоян).

Однако два источника агентства в правоохранительных органах заявили, что задержанный — однофамилец, который никак не связан с Дедом Хасаном.

«Однофамилец, который был бы не против быть родственником», — заявил собеседник агентства.

Усояна задерживали сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из управления ФСБ по региону.

Полицейские выяснили, что он — ранее судимый за тяжкие преступления уроженец Армении. В квартире, где он живет, нашли оружие — ручную противопехотную гранату РГН с запалом, несколько десятков патронов и предмет, похожий на пистолет Макарова. На гранате и пистолете были тщательно зачищены номера.