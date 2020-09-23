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СМИ сообщили о задержании родственника Деда Хасана 

Мария Иванова 1 час назад
СМИ сообщили о задержании родственника Деда Хасана
Фото: РИА Новости
Екатеринбургские полицейские задержали вооруженного человека по фамилии Усоян. Как сообщает «Ура.ру», СМИ решили, что он — родственник криминального авторитета Деда Хасана (Аслан Усоян).
Однако два источника агентства в правоохранительных органах заявили, что задержанный — однофамилец, который никак не связан с Дедом Хасаном.

«Однофамилец, который был бы не против быть родственником», — заявил собеседник агентства.

Усояна задерживали сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из управления ФСБ по региону.
Полицейские выяснили, что он — ранее судимый за тяжкие преступления уроженец Армении. В квартире, где он живет, нашли оружие — ручную противопехотную гранату РГН с запалом, несколько десятков патронов и предмет, похожий на пистолет Макарова. На гранате и пистолете были тщательно зачищены номера.
Как писал «Рамблер», ранее в Подмосковье задержали вора в законе Игоря Кокунова (Вася Бандит). Он был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Против него возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Сообщалось, что он находился на верхушке преступной иерархии 27 лет.
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Происшествия , Аслан Усоян , Игорь Кокунов , ФСБ , МВД
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