СМИ сообщили о задержании родственника Деда Хасана 

Екатеринбургские полицейские задержали вооруженного человека по фамилии Усоян. Как сообщает «Ура.ру», СМИ решили, что он — родственник криминального авторитета Деда Хасана (Аслан Усоян).
Однако два источника агентства в правоохранительных органах заявили, что задержанный — однофамилец, который никак не связан с Дедом Хасаном.
«Однофамилец, который был бы не против быть родственником», — заявил собеседник агентства.
Усояна задерживали сотрудники уголовного розыска совместно с коллегами из управления ФСБ по региону.
Полицейские выяснили, что он — ранее судимый за тяжкие преступления уроженец Армении. В квартире, где он живет, нашли оружие — ручную противопехотную гранату РГН с запалом, несколько десятков патронов и предмет, похожий на пистолет Макарова. На гранате и пистолете были тщательно зачищены номера.
Как писал «Рамблер», ранее в Подмосковье задержали вора в законе Игоря Кокунова (Вася Бандит). Он был неоднократно судим за кражи, грабежи, разбои и вымогательства. Против него возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии. Сообщалось, что он находился на верхушке преступной иерархии 27 лет.