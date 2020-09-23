Тесака видели живым после его смерти

Семья погибшего в СИЗО Максима Марцинкевича , известного как Тесак, получила документы о его смерти. В бумагах указано, что мужчина умер 16 сентября в 00:00. При этом сотрудники изолятора сообщали, что в 06:45 он ещё был жив и отказался от завтрака.

Об этом говорится в их рапортах, согласно которым, труп мужчины нашли в 07:14, передаёт Baza.

На справке стоит подпись главы специализированного отдела ЗАГС. Источник издания рассказал, что патологоанатому не удалось установить время смерти мужчины, в связи с чем он указал «00:00».

21 сентября появились результаты независимой экспертизы, согласно которой Максим Марцинкевич был убит. Этому свидетельствуют раны на шее и гематомы на руках покойного. По версии Следственного комитета России, Марцинкевич покончил с собой.

Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей в декабре 2018 года. Марцинкевича тогда приговорили к 10 годам тюрьмы, но в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор националисту.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву.