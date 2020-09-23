Полиция Курска ищет пассажирку такси, избившую ребёнка

Курске правоохранители устанавливают личность женщины, которая унижала и била ребёнка в такси.

Инцидент с агрессивной женщиной попал на видео. На кадрах видно, как мать, ругается матом по телефону, а также оскорбляет и бьёт своего сына, не стесняясь водителя.

Нытика-ублюдка родила. Когда ты вырастешь и съедешь от меня, я тебя терпеть не могу, — заявила она сыну.

После того, как видео попало в Сеть, инцидентом заинтересовалась полиция. В настоящее время уже установлен автор ролика. Полицейские просят его оказать содействие в установлении личности женщины.

Как отметили в полиции, речь идёт даже не об оскорблении и нецензурной брани, а о насилии по отношении к ребёнку, поскольку на видео мать ударила его, сообщает РИА Курск.

На происшествие отреагировала также детский омбудсмен Наталья Листопадова. Она отметила, что, судя по видео, машина проезжает по Северо-западному району Курска рядом со школой 55. Это происходило 22 сентября в 10.00 утра.

Если к ребёнку применяют насилие, безучастным оставаться нельзя, — сказала Листопадова.