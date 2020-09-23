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Новые толчки зафиксированы у эпицентра землетрясения на Байкале 

Газета.Ru 1 час назад
На Байкале зафиксировали новые толчки
Фото: РИА Новости
Директор Байкальского филиала "Единой геофизической службы РАН" Елена Кобелева заявила, что в Иркутской области и Бурятии зафиксированы два слабых подземных толчка. Об этом сообщает ТАСС.
Она уточнила, что один произошел в районе Монголии, а другой — близ поселка Монды соответственно.
По ее словам, толчки были слабыми, поэтому оценить их магнитуду не представляется возможным. Данных о пострадавших илм разрушениях не поступало.
В ночь на 22 сентября два землетрясения произошли в Иркутской области. Их ощутили жители 12 районов. Эпицентр находился в 15 км от населенного пункта Култук Слюдянского района. Магнитуда первого землетрясения составила 5-6, второго — 2-3. Предварительно, пострадавших и разрушений нет. В регионе был введен режим повышенной готовности.
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Происшествия , Иркутская Область , Монголия , Республика Бурятия
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