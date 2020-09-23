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В Минске задержали российского журналиста 

Артём Кульша 1 час назад
В Минске задержали российского журналиста
Фото: РИА Новости
Сотрудники милиции Белоруссии задержали корреспондента ТАСС Артема Попова. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня Попов, находящийся в Минске, перестал выходить на связь. ТАСС сделало запрос о его местонахождении в пресс-службу управления Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии по Минску. Там сообщили, что милиционеры задержали журналиста возле Дворца независимости, доставили его в Центральное районное управление внутренних дел (РУВД) города и вскоре отпустят.

«В момент задержания на груди корреспондента была официальная аккредитация МИД (Министерства иностранных дел. — Прим. ред.) Белоруссии», — отмечает агентство.

Сегодня, как сообщал «Рамблер», во Дворце независимости, резиденции президента Белоруссии, состоялась церемония инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко. Она прошла в закрытом для журналистов режиме. На мероприятии присутствовали высшие должностные лица, депутаты парламента, руководители государственных органов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.
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Комментарии
Происшествия , Артем Попов , Александр Лукашенко , МИД , МВД , ИТАР-ТАСС , Минск
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