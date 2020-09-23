В Минске задержали российского журналиста 

Сотрудники милиции Белоруссии задержали корреспондента ТАСС Артема Попова. Об этом сообщает ТАСС.
Сегодня Попов, находящийся в Минске, перестал выходить на связь. ТАСС сделало запрос о его местонахождении в пресс-службу управления Министерства внутренних дел (МВД) Белоруссии по Минску. Там сообщили, что милиционеры задержали журналиста возле Дворца независимости, доставили его в Центральное районное управление внутренних дел (РУВД) города и вскоре отпустят.
«В момент задержания на груди корреспондента была официальная аккредитация МИД (Министерства иностранных дел. — Прим. ред.) Белоруссии», — отмечает агентство.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», во Дворце независимости, резиденции президента Белоруссии, состоялась церемония инаугурации белорусского президента Александра Лукашенко. Она прошла в закрытом для журналистов режиме. На мероприятии присутствовали высшие должностные лица, депутаты парламента, руководители государственных органов и организаций, деятели науки, культуры и спорта.