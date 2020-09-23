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Мужчина открыл стрельбу из травматического оружия в Москве 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 4 1 час назад
Мужчина открыл стрельбу в Москве
Фото: depositphotos.com
В Москве мужчина произвел несколько выстрелов из, предположительно, травматического пистолета во время конфликта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД города.

«Около 13.00 мск на телефон «02» поступило сообщение от граждан о грубом нарушении общественного порядка», — сообщили РИА «Новости» в ведомстве.

По предварительным сведениям, мужчина вступил в конфликт с несколькими людьми, он выстрелил несколько раз, после чего скрылся. Также отмечается, что в ходе конфликта никто не пострадал, полиция начала проверку.
В августе пешеход выстрелил в водителя в центре Москвы. Пешеход произвел выстрел из травматического пистолета в оппонента и скрылся с места происшествия.
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Происшествия , Криминал , Пожары , РИА Новости , Москва
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