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В московской гостинице неизвестный отравил и надругался над врачом нетрадиционной медицины 

Аргументы Недели 34 минуты назад
В московской гостинице отравили и изнасиловали врача
Фото: РИА Новости
В столичном районе Перово в одной из гостиниц на улице Электродная произошел неприятный инцидент с девушкой-медиком в сфере нетрадиционной медицины. Постоялец сам вызвал врача, а потом накачал ее неизвестными веществами и совершил в отношении нее действия интимного характера, сообщает kp.ru.

«В больницу была доставлена 31-летняя врач нетрадиционной медицины. Девушку госпитализировали в отделение анестезиологии-реанимации с диагнозом расстройство личности и поведения, связанное с употреблением стимуляторов. Медикам девушка смогла пояснить только то, что ее опоили неизвестным веществом, а после изнасиловали», — пояснил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что 33-летний мужчина при заселении предупредил администратора о посещении врача, но попросил не записывать данные в журнал. По прибытии в гостиницу девушка скрывала лицо и не здоровалась, быстро прошла в номер. Однако в районе двух часов ночи на ресепшен прибежала испуганная гостья, которая сообщила, что ее опоили и изнасиловали. Ей вызвали машину скорой помощи. Мужчина успел скрыться, его разыскивает полиция.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Комсомольская правда
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