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Россиянин расстрелял из ружья отдыхающих в Сочи 

Lenta.ru 49 минут назад
Россиянин расстрелял из ружья отдыхающих в Сочи
Фото: ТАСС
В Сочи местный житель расстрелял отдыхавших на речном пляже туристов. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Инцидент произошел вечером в субботу, 19 сентября, на берегу реки, которую горожане называют Сочинка. Согласно информации издания, россиянин Андрей Спицын из Архангельска находился в прибрежной зоне вместе с сестрой и ее мужем.

«Мы стояли в реке. Неожиданно я услышал, как громко закричала сестра. Потом почувствовал боль. Не сразу осознал, что произошло», — рассказал турист.

По его словам, в них несколько раз выстрелил из ружья мужчина, который до этого прогуливался по пляжу с собакой.
После этого стрелявший ушел, «как будто ничего не произошло», однако его догнал третий отдыхающий. В ходе потасовки владелец оружия заявил, что «стрелял по птичкам» и трех людей на берегу реки не заметил.
В результате Спицына и его сестру доставили в одну из местных больниц — у женщины обнаружили незначительные повреждения, у жителя Архангельска «доставали дробь».

«Стрелявший потом предлагал дело замять, денег нам обещал. Но мы считаем, что он должен быть наказан. Нельзя просто так ходить и стрелять по людям», — заключил пострадавший.

Местные правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего.
22 сентября сообщалось, что российский турист из Ульяновска открыл стрельбу в баре Симферополя и ранил человека. 27-летний мужчина отдыхал в одном из баров Крыма, распивал спиртное и поссорился с другим посетителем, местным жителем. Конфликт привел к тому, что приезжий выстрелил крымчанину в лицо из пневматического пистолета.
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Комментарии
Происшествия , МВД , Московский комсомолец , Архангельск , Сочи
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