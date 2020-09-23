Таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони

РФ. Сотрудники ГИБДД , применив табельное оружие, задержали в Петербурге таксиста, вытолкнувшего на ходу из салона пассажирку, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД

"Минувшей ночью полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси, который, уходя от погони, вытолкнул на проезжую часть женщину-пассажира", — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции попытались задержать на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы автомобиль, который проехал перекресток на красный свет. Во время преследования водитель иномарки, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю пассажирку. После этого он столкнулся с патрульным автомобилем. Женщина не пострадала.

После стрельбы по колесам автомобиль остановили. Нарушителем оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, работающий водителем такси. Составлены административные протоколы о правонарушениях.