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В Петербурге таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони 

РИА Новости 31 минуту назад
Таксист вытолкнул из салона пассажирку, уходя от погони
Фото: РИА Новости
Сотрудники ГИБДД, применив табельное оружие, задержали в Петербурге таксиста, вытолкнувшего на ходу из салона пассажирку, сообщает пресс-служба регионального ГУМВД РФ.

"Минувшей ночью полицейские, применив табельное оружие, задержали водителя такси, который, уходя от погони, вытолкнул на проезжую часть женщину-пассажира", — сказано в сообщении.

Сотрудники полиции попытались задержать на пересечении проспекта Ветеранов и Авангардной улицы автомобиль, который проехал перекресток на красный свет. Во время преследования водитель иномарки, притормозив и приоткрыв дверь, вытолкнул из салона 39-летнюю пассажирку. После этого он столкнулся с патрульным автомобилем. Женщина не пострадала.
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После стрельбы по колесам автомобиль остановили. Нарушителем оказался 39-летний уроженец одного из среднеазиатских государств, работающий водителем такси. Составлены административные протоколы о правонарушениях.
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Происшествия , ГИБДД , МВД , Санкт-Петербург
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